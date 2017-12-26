Медведев пожелал Путину победы на выборах

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Во время предновогодней встречи президента России с правительством, к нему обратился премьер-министр Дмитрий Медведев. Он пожелал главе государства Владимиру Путину победы на выборах в марте 2018 года от имени всего кабмина. Также он выразил уверенность, что главы ведомств достойно пройдут непростой предвыборный период.

Глава правительства России Дмитрий Медведев пожелал от имени кабмина президенту страны Владимиру Путину победы на предстоящих в марте 2018 года выборах. Об этом сообщает ТАСС.

Это произошло в ходе предновогодней встречи главы государства с правительством. Премьер-министр выразил уверенность, что руководители ведомств достойно пройдут непростой предвыборный период.

"От имени правительства хотел бы пожелать вам, уважаемый Владимир Владимирович, успехов в выполнении задуманного и, скажем прямо, пожелать победы на президентских выборах", - обратился к Путину Медведев.

23 декабря в Москве проходил съезд "Единой России". Дмитрий Медведев, который также является председателем партии подтвердил, что она поддерживает Владимира Путина на выборах президента в 2018 году.