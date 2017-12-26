Композитор Владимир Шаинский умер на 93-м году жизни

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На 93-м году жизни скончался известный композитор Владимир Шаинский. Он автор множества популярных песен для детей, в том числе для мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену.

Лауреат Государственной премии СССР, композитор Владимир Шаинский умер в возрасте 92 лет. Об этом сообщает во вторник телеканал "Культура".

Сын композитора Вячеслав Шаинский подтвердил его смерть. "Да, к сожалению, это правда, это произошло вчера ночью", - приводит его слова АГН "Москва". Место и время прощания пока не определено.

Владимир Шаинский – автор музыки из популярных художественных и мультипликационных фильмов. Среди них кинокартины "Анискин и Фантомас", "И снова Анискин", "Финист — ясный сокол", мультфильмы "Чебурашка" и "Шапокляк".