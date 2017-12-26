Власти Москвы дополнительно закупят 80 тыс. путевок в санатории для пенсионеров

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В ближайшее время будет принято решение о закупке дополнительных 80 тысяч путевок в санатории для пенсионеров. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин на своем личном сайте.

Власти Москвы дополнительно закупят 80 тысяч путевок в санатории для пенсионеров. "На ближайшем после Нового Года заседании Правительства Москвы примем решение о закупке дополнительных 80 тысяч путевок. Число получателей санаторно-курортного лечения будет увеличено со 120 тыс. до 200 тыс. человек", - говорится на персональном сайте Сергея Собянина.

Там также отмечается, что с 2010 по 2018 год социальные расходы городского бюджета выросли с 216 до 393 миллиардов рублей, то есть в 1,8 раза. "При этом и федеральная пенсия индексировалась высокими темпами. Когда же индексация на федеральном уровне снизилась, мы резко нарастили городские выплаты, что вполне логично", - говорится на сайте.