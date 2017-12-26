Путин присвоил Захаровой новый дипломатический ранг

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Президент России Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД России Марии Захаровой дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса. До этого у нее был ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.

Официальному представителю МИД России Марии Захаровой присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса. Об этом сообщается в указе президента России Владимира Путина. Документ размещён на портале правовой информации.

Ранее у Захаровой был ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса. Его ей вручили 22 декабря 2015 года.

Директором Департамента информации и печати МИД России Захарова стала 10 августа 2015 года. На этой должности она сменила Александра Лукашевича. Она стала первой женщиной в истории ведомства, которая заняла этот пост.