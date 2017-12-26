Коллеги Владимира Шаинского назвали причину смерти композитора

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Во вторник не стало выдающегося композитора, народного артиста РСФСР Владимира Шаинского, человека, чье творчество с детства известно, пожалуй, каждому жителю нашей страны. Мелодии к мультфильмам про Чебурашку и крокодила Гену, музыка к песням "Вместе весело шагать", "Дважды два четыре", гимн КВН - это лишь малая часть того, что за свою долгую жизнь написал Шаинский. Ему было 92.

Его песни припевала хором вся страна. Они звучали на школьных линейках, "голубых огоньках", советской эстраде и почти сразу превращались в шлягеры. Каждая была отражением его собственного, по-детски искреннего отношения к миру. Ведь от улыбки Владимира Шаинского и правда становилось всем светлей.

Он родился в Киеве. Там же поступил в музыкальную школу по классу скрипки. С первыми аккордами войны семья была эвакуирована в Ташкент. В 1943-м 18-летнего Шаинского забирают в Красную армию, где он и начал писать музыку. Военная тема еще не раз появится лейтмотивом в его партитурах.

Но все же самые популярные песни Шаинский написал для детей. Их исполняли с экрана Крошка Енот, Крокодил Гена и десятки других персонажей. И раньше, чем умели бегать, дети уже напевали "Пусть бегут неуклюже" и "Голубой вагон".

"Мы все выросли на его потрясающих песнях. Он всегда был примером человека, который никогда не унывал. Сколько я интервью видел с ним, он такой был, очень крепкий, очень жизнерадостный. Сам пел свои песни. И это был человек жизни. Человек с постоянной улыбкой, с каким-то юмором своим", - говорит Сергей Безруков.

В его творческой копилке более 400 песен, многие из которых вошли в золотой фонд российской эстрады. Они оживали на сцене голосами Муслима Магомаева, Аллы Пугачёвой, Валерия Леонтьева и Эдуарда Хиля. И даже знаменитая заставка КВН родилась в музыкальной мастерской Владимира Шаинского.

Он успел поработать над 42 картинами и даже сам снялся в кино – разумеется, комедии. Его герой - бравый генерал в отставке, ветеран всевозможных битв, которого "выпускали" к новобранцам-призывникам для поднятия боевого духа. Каким он отчасти и был для своей страны, используя главное оружие - юмор.

После съемок в этой картине в 2000 году он покинет Москву: уедет в Израиль, потом в Штаты. Где впервые услышит страшный диагноз - рак. Опухоль удалили, но спустя несколько лет болезнь вновь дала о себе знать. После второй операции, признаются коллеги, Шаинский так и не смог окончательно оправиться. Но даже в последние годы своей жизни продолжал трудиться и стал автором музыки сразу к нескольким постановкам на Бродвее.

Он ходил на лыжах, катался на велосипеде и увлекался подводной рыбалкой. Плавал практически при любой погоде, даже зимой. О своем возрасте, как обо всем в этой жизни, говорил в самом мажорном ключе. И обещал поклонникам отметить вековой юбилей. Владимиру Шаинскому было 92 года.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".