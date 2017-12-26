"Сделали все возможное": Путин оценил работу правительства

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Владимир Путин провел во вторник итоговую в этом году встречу с членами кабинета министров. Он оценил работу правительства как успешную, отметив успехи в импортозамещении, развитии агропрома, а также в реализации масштабных инфраструктурных проектов. При этом президент обозначил и целый ряд нерешенных проблем.

Итоговая встреча с кабинетом министров для Владимира Путина - повод, конечно, не только поздравить коллег с наступающими праздниками. Едва ли не каждого президент во вторник благодарит. С этим правительством он работает уже более пяти лет. Вместе прошли и через кризис в мировой экономике, и через падение цен на энергоресурсы, и через западные санкции. Но главное - прошли достойно, передает "ТВ Центр".

"Конечно, это были годы сложные и для страны, и для тех, кто каждый на своем месте должен был обеспечить непрерывное развитие, преодоление сложностей. Но должен сказать, что правительство Российской федерации сделало не только все возможное, но, на мой взгляд, и более того. По сути, вы решили все стоявшие перед экономикой страны вопросы", - отметил Путин.

Путин перечисляет основные достижения. Удалось добиться рекордно низкого уровня инфляции. Уменьшить зависимость федерального бюджета от нефтяной конъюнктуры. Заметно улучшить деловой климат. Экономика страны в целом окрепла. И теперь на нее куда сложнее влиять извне.

"Ощутимый эффект дали программы импортозамещения и поддержки экспорта. При этом крупнейшим мировым экспортером стал отечественный агропром. Запущены и реализуются крупные стройки, масштабные проекты. Это и Крымский мост, и космодром "Восточный", Московское центральное кольцо и западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге, проект "Ямал-СПГ", ряд других современных высокотехнологичных индустриальных предприятий", - рассказал Путин.

Никогда не забывало правительство и о насущных проблемах людей. Десятки тысяч россиян уже переселили из аварийного жилья. Нельзя, конечно, сказать, замечает президент, что проблема решена полностью. Но направление выбрано правильное, и нужно просто двигаться дальше. Еще одно важное свершение - очередей в детских садах теперь практически нет.

"Теперь перед нами другая задача. Это ясли. Это не только программа, которая поможет детей растить. Это программа, которая тесно связана с демографией. Позволит освободить женщину, маму молодую, время ей освободить, для того чтобы она включилась в трудовую деятельность", - сказал Путин.

Вопросы демографии - под постоянным контролем правительства. Только сегодня регионам был выделен 21 с половиной миллиард рублей на поддержку семей, в которых появится первый ребенок. Впрочем, нерешенных проблем много. И первая из них, говорит Путин, бедность.

"В 2000 году таких людей у нас было почти треть населения - более 40 миллионов человек. Сейчас эта цифра где-то в районе 20. Но был момент несколько лет назад, когда мы опустили на 15 миллионов. И кризисные явления в экономике последних лет, снижение цен на нефть, некоторые другие причины - в том числе внешние ограничения - они сделали свое черное дело. Нам нужно обязательно выдержать те параметры по уровню заработной платы, которая достигнута в последнее время", - заявил Путин.

Президент продолжает ставить задачи: нужно завершить исполнение майских указов. Эффективно реализовывать проекты, направленные на рост производительности труда, развитие системы образования и здравоохранения, повышение доступности жилья. А еще крайне важно, чтобы успехи в сфере гособоронзаказа отражались и на гражданском секторе производства.

Центральное политическое событие наступающего года - об этом уже говорит премьер Дмитрий Медведев - президентские выборы. Ответственный период не только для участников компаний, но и для всей системы власти.

"Выражу уверенность, что члены правительства, руководители ведомств сделают все, чтобы пройти этот период достойно. Но от имени правительства хотел бы пожелать вам, уважаемый Владимир Владимирович, успехов в выполнении задуманного и, скажем прямо, победы на президентских выборах", - обратился Медведев к Путину.

В завершение Владимир Путин советует правительству работать в еще более тесном контакте с руководителями регионов, представителями парламента и, конечно, с бизнес-кругами. Потому как именно от взаимопонимания зависит общий результат. Президент уверен: уже сегодня есть все основания полагать, что задачи, которые стоят перед страной, будут в будущем решаться еще эффективнее.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".