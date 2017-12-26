Путин на Соборной площади ответил на вопросы школьников

Теги: Общество путин дети новый год

В Государственном Кремлёвском дворце прошёл новогодний детский праздник. Чтобы попасть на главную ёлку страны, в Москву приехали ребята из разных регионов. Многие из них в столице впервые. Дети поучаствовали в музыкальном представлении, конкурсах и викторинах. И, конечно, получили подарки. Новогодняя музыкальная программа для детей будет идти в Кремле до конца зимних каникул. Но тем, кто попал на неё 26 декабря, повезло особенно.