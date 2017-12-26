Инициативная группа поддержала самовыдвижение Путина на выборах

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Собрание инициативной группы избирателей поддержало самовыдвижение Владимира Путина на выборах главы государства в 2018 году. Решение было принято на мероприятии, которое проходит в историческом парке "Россия - моя история" на ВДНХ.

Инициативная группа поддержала самовыдвижение Владимира Путина на выборах президента в 2018 году. Об этом сообщил ТАСС.

По данным агентства, решение было принято на мероприятии, которое проходит на ВДНХ в историческом парке "Россия - моя история". Как сообщила глава образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева, в зале присутствовали 668 человек.

В поддержку действующего президента России выступили худрук Малого театра Юрий Соломин, пианист Денис Мацуев, лидер "Волонтеров Победы" Ольга Амельченкова и другие.

Теперь Владимир Путин должен до 7 января лично обратиться в ЦИК с ходатайством о регистрации группы, а также рядом других документов. После рассмотрения комиссией документов в случае положительного решения Центризбирком зарегистрирует уполномоченных группы и даст право на открытие специального счета в Сбербанке для финансирования кампании.