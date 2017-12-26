Собянин подвел итоги работы Стройкомплекса Москвы в уходящем году

Теги: Москва собянин мэр

Всем семьям погибших и пострадавших в результате аварии, которая произошла накануне на Славянском бульваре, выплатят компенсации. Об этом во вторник заявил Сергей Собянин во время заседания президиума столичного правительства. Также мэр столицы поручил усилить контроль за автобусными пассажирскими перевозками в городе. Ещё одной темой заседания стала подготовка к новогодним и рождественским мероприятиям в мегаполисе.

Первой темой итогового заседания ожидаемо стало вчерашнее происшествие в районе Славянского бульвара. Автобус въехал в подземный пешеходный переход. Ситуацию с пострадавшими московские власти взяли под свой контроль. Об этом сообщает "ТВ Центр".

"Доложите, пожалуйста, о состоянии пострадавших во вчерашней аварии. Какое состояние здоровья и какая медицинская помощь им оказывается?" – спросил Сергей Собянин.

"Четверо погибли на месте, двоим была оказана помощь амбулаторно, они отказались от госпитализации и 9 человек были госпитализированы. Из 9 человек - двое продолжают находиться в тяжелом состоянии", - доложил заместитель мэра по вопросам социального развития Леонид Печатников.

"Прошу сегодня же внести проект постановления о выплате компенсаций материальной помощи пострадавшим и семьям погибших", - поручил Собянин.

Ночью в экстренном порядке во всех автобусных парках прошла внеплановая проверка. Специалисты провели техническое состояние транспорта, а медики осмотрели водителей.

"Все 8 тысяч автобусов были допущены до работы с пассажирами, водители так же по итогам медицинского контроля были допущены для работы на внутригородских маршрутах. Проверка была внеплановая, в 5 утра она закончилась", - сообщил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

"Прошу усилить контроль в предпраздничные и праздничные дни. Организуйте эту работу совместно с коллегами из Московской области", - указал Собянин.

Подводя итоги года, обсуждали строительство. Москва сохранила высокие темпы во всех сферах. Главными проектами стали уникальные объекты - парк "Зарядье", который уже посетили два с половиной миллиона человек, и обновлённые "Лужники" – стадион, где пройдёт матч открытия и финал чемпионата мира по футболу. Практически завершена программа сноса пятиэтажек. Но жители попросили её продлить, и московские власти приняли ещё более масштабный проект - реновацию. В программе около 5 тысяч домов, а новое жилье получит миллион москвичей.

Расширяется дорожная сеть. В этом году поставлен рекорд - построено 124 километра новых дорог и 37 мостов, туннелей и эстакад. В ближайшие годы эти темпы не упадут. За семь лет протяженность метро выросла на 30%. Только в этом году открыты 9 новых станций. Идут работы по созданию третьего пересадочного контура. Уже к 2025 году 95% москвичей получат метро в шаговой доступности. Еще одной темой совещания стала подготовка к новогодним и рождественским мероприятиям.

"У нас в праздничные дни намечены сотни мероприятий. На площадках Москвы будут сосредотачиваться миллионы людей - и москвичи, и гости столицы. Поэтому прошу всех работать в оперативном режиме, в круглосуточном режиме, обеспечить бесперебойную работу инфраструктуры города. МЦК и метро в новогоднюю ночь должны работать круглосуточно", - заявил Собянин.

Особое внимание в новогоднюю ночь уделят безопасности. Организуют усиленный досмотр багажа и пассажиров и проверку транспортной инфраструктуры.

Никита Васильев, Павел Суменков, Дина Самохина, "ТВ Центр".