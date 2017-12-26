В Москве неизвестные напали на цех пошива одежды

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Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в разбойном нападении на пошивочный цех на северо-западе Москвы. Злоумышленники ворвались в здание, связали персонал и потребовали отдать им деньги. Среди задержанных - ранее судимые 46-летний житель Москвы и 42-летний уроженец одной из стран СНГ.

В Москве трое неизвестных ворвались в помещение пошивочного цеха на северо-западе Москвы. Они связали работников предприятия и потребовали деньги, передает Агентство "Москва".

Однако злоумышленники в итоге были задержаны сотрудниками Росгвардии. Они заметили подозрительного мужчину, спешно покидавшего здание цеха, и задержали его. Зайдя внутрь помещения, они обнаружили связанных скотчем мужчину и женщину с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Потерпевший отметил, что пока проникшие на цех злоумышленники ходили по другим помещениям предприятия, ему удалось освободиться. После этого он добрался до пульта охраны и вызвал Росгвардию.

При осмотре помещений цеха сотрудники вневедомственной охраны задержали второго злоумышленника, а на прилегающей территории они нашли похищенные дорогостоящие швейные машинки.

В пресс-службе Росгвардии подчеркнули, что инцидент произошел на одном из охраняемых объектов в Северо-Западном округе Москвы.

Для дальнейшего разбирательства задержанные, ранее судимые 46-летний житель Москвы и 42-летний уроженец одной из стран СНГ, переданы сотрудникам полиции. О судьбе третьего нападавшего не сообщается.