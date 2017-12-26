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Социальные расходы Москвы увеличены почти вдвое с 2010 года. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем персональном сайте.

С 2010 по 2018 годы социальные расходы городского бюджета выросли с 216 млрд рублей до 393 млрд рублей, то есть в 1,8 раза. При этом и федеральная пенсия индексировалась высокими темпами, говорится в сообщении на персональном сайте мэра столицы.

"Когда же индексация на федеральном уровне снизилась, мы резко нарастили городские выплаты, что вполне логично. Ресурсы для этого появились во многом благодаря тому, что в период кризиса мы не уменьшили городские инвестиции. А это, в свою очередь, привело к росту частных инвестиций, относительно быстрому выходу из кризиса и получению дополнительных доходов в городской бюджет", - написал Собянин.

Мэр отметил, что с 2018 года будет увеличен размер детских пособий для малообеспеченных семей. Так, с 1 января ежемесячное пособие нуждающимся матерям-одиночкам с детьми от 0 до трех лет составит 15 тысяч руб. в месяц.

Собянин сообщил, что помимо размера детских пособий увеличится и минимальный размер пенсий с московской доплатой. Столичные пенсионеры начнут получать 17,5 тысячи руб. в месяц, что на 3 тысячи больше, чем на сегодняшний день. В два раза повышены ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и гражданам, пострадавшим от политических репрессий. Городские пособия ветеранам войны, участникам обороны Москвы, а также выплаты юбилярам супружеской жизни повышаются в два раза.

Особое внимание мэр Москвы уделил пожилым людям. "На ближайшем после Нового Года заседании правительства Москвы примем решение о закупке дополнительных 80 тыс путевок. Число получателей санаторно-курортного лечения будет увеличено со 120 тыс. до 200 тыс. человек", - отметил С.Собянин.

Как сообщается на персональном сайте мэра Москвы, в 2018 году планируется увеличить количество предложений для пожилых людей: компьютерные курсы, абонементы на фитнесс, увеличение количества танцевальных групп, экскурсий и кружков по интересам. "Программа "Активное долголетие" по-московски сейчас разрабатывается, и вскоре мы ее представим москвичам", - заявил мэр.