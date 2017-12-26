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Самолет авиакомпании S7, следовавший из Москвы в Челябинск, экстренно приземлился в Казани из-за смерти пассажира. Как пояснили в ГУ МЧС Татарстана, человеку стало плохо на борту. Ожидавшие в аэропорту Казани медики констатировали смерть пассажира.

Пассажир рейса Москва-Челябинск умер на борту самолета. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по республике Татарстан.

Инцидент произошел на борту самолета Аirbus А319-114 авиакомпании S7. Пассажиру стало плохо и самолет экстренно приземлился в аэропорту Казани.

"В 16.54 поступило сообщение от диспетчера международного аэропорта Казань о том, что произошла вынужденная посадка самолета, следовавшего по маршруту Домодедово - Челябинск в связи с ухудшением самочувствия одного из пассажиров. Ожидавшие в аэропорту медики констатировали смерть мужчины", - пояснили в МЧС.