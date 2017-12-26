Цена нефти марки Brent впервые за 2,5 года превысила $66

Теги: нефть Экономика цена

Стоимость нефти марки Brent продолжает расти. Теперь она преодолела отметку в 66 долларов за баррель впервые с июня 2015 года. Это произошло на фоне сообщений о взрыве на нефтепроводе в Ливии.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2018 года впервые с 11 июня 2015-го превысила 66 долларов за баррель. Теперь ее стоимость составляет 66,15 доллара, передает ТАСС со ссылкой на данные торгов на бирже ICE в Лондоне.

Как передает РИА Новости, это случилось на фоне сообщений о взрыве на нефтепроводе в Ливии, который вел к порту Эс-Сидр. Его организовали неизвестные вооруженные лица.

В результате взрыва объем транспортируемой нефти сократился в стране на 90 тысяч баррелей в сутки.