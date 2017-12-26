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В Москве полиция задержала подозреваемого в ложном минировании торгового центра. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД столицы, 30-летний москвич был задержан на улице Народного Ополчения. Как выяснили полицейские, мужчина был нетрезв.

В Москве задержали подозреваемого в ложном минировании торгового центра. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД столицы.

Звонок от мужчины поступил в полицию. Он сообщил, что к нему на улице подошла незнакомая женщина и сообщила о заложенном в одном из торговых центров взрывном устройстве.

"Прибывшие на место полицейские Северного округа провели осмотр здания и прилегающей территории, по результатам которого предметов, представляющих общественную опасность, не обнаружено", - рассказали в МВД.

По данным полиции, 30-летний москвич был задержан на улице Народного Ополчения. Мужчина звонил в полицию в нетрезвом состоянии. По данному факту возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. С подозреваемого взята подписка о невыезде.