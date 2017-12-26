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В Сирии в окрестностях города Хама террористы подбили военный самолет сирийских ВВС. В результате пилот погиб.

Самолет сирийских правительственных сил сбит над северной частью провинции Хама. По данным сирийского информационного агентства SANA, это сделали террористы.

Пилот не смог спастись.

Между тем, "Интерфакс" со ссылкой на Al-Masdar сообщает, что террористы взяли пилота сбитого самолета в плен. После этого они убили его.