Лавров и Тиллерсон обсудили Северную Корею и Сирию
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове, сирийское урегулирование, украинский кризис, а также вопросы двусторонних отношений.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил ситуацию на Корейском полуострове с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.
"Стороны были едины во мнении, что ракетно-ядерные разработки в КНДР нарушают требования Совета Безопасности ООН. Лавров, однако, вновь акцентировал недопустимость взвинчивания напряженности вокруг Корейского полуострова агрессивной риторикой Вашингтона в адрес Пхеньяна и наращиванием в регионе военных приготовлений", - говорится в сообщении.
Глава российского МИД также подчеркнул необходимость скорейшего перехода от языка санкций к переговорному процессу.
Дипломаты обсудили ситуацию в Сирии. Стороны рассмотрели дальнейшие шаги по преодолению конфликта в Сирии при сохранении террриториальной целостности страны. В частности, обсуждалось проведение в Сочи Конгресса межсирийского национального диалога.
Лавров и Тиллерсон затронули ряд других международных тем, в том числе конфликт на Украине в контексте выполнения минских договоренностей. Дипломаты подтвердили важность использование двустороннего канала консультаций в дополнение к работе Контактной группы и "нормандского формата".
"При обсуждении двусторонних отношений Лавров и Тиллерсон условились активизировать диалог по актуальным проблемам в сфере стратегической стабильности. Собеседники условились оставаться в плотном контакте", - отметили в МИД.
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