Инициативная группа выдвинула Путина кандидатом в президенты

Теги: Политика путин выборы 2018

Инициативная группа избирателей во вторник выдвинула Владимира Путина в качестве кандидата в президенты России на выборах 2018 года. Собрание активистов прошло на ВДНХ. Там собрались почти 700 человек - представители Общероссийского народного фронта, "Единой России" и других партий, добровольческих объединений, общественных и волонтерских организаций, а также деятели культуры, известные спортсмены и журналисты.

В кулуарах новые знакомства и объятия старых друзей. Покоритель Арктики Артур Чилингаров целует руку Полине Гагариной. Николай Валуев постоянно общается с гостями из регионов - его здесь все замечают сразу. А певица Зара неожиданно встречает директора своей школы. Не виделись несколько лет, говорят не о политике - о жизни. Впрочем, поддерживают одного кандидата.

"Владимир Владимирович - безусловный лидер, и я не представляю будущее России без нашего президента", - говорит Зара.

Очень много известных людей публично пришли выразить свою поддержку Владимиру Путину. Известные музыканты, политики, легендарные спортсмены, ученые. Все связывают будущее страны с одним человеком. "В хоккей играют настоящие мужчины. А мы считаем, что наш лидер – он настоящий мужчина. Поэтому мы, мужики хоккейные, его очень уважаем", - отметил Владислав Третьяк.

"Он смог обеспечить сборку страны. Сейчас, когда он говорит о следующем сроке, он ставит очень конкретные задачи, которые должны сделать Россию устойчивой, дееспособной и боеспособной на ближайшие обозримые десятилетия", - рассказал депутат Госдумы Вячеслав Никонов.

В присутствии нотариуса и представителя ЦИК собравшиеся голосуют под протокол. Главный вопрос один - поддерживают ли они выдвижение Владимира Путина на пост президента.

Собрать инициативную группу сторонников действующего президента обязывает законодательство. Путин идет на выборы как самовыдвиженец и должен заручиться поддержкой как минимум 500 человек. В этом зале собирается около 600. Так что хватает с запасом.

Слоган встречи выбрали громкий: сильный президент - сильная Россия. Многие здесь приводят в пример санкции и считают - слабая страна Запад устраивала больше. Но Москва, напротив, усиливает позиции на международной арене, и этот курс нужно продолжать.

Каждый - судит по заслугам в своей области. Пилот современного истребителя Су-35 Алексей Ведящев встречался с Путиным в Сирии, говорит - армия сейчас стала крепкой. Впрочем, и сделать в разных областях еще предстоит не мало. Отдавая свой голос Путину, люди требуют перемен к лучшему.

"Нам нужно внимание к культуре, к искусству и все эти вещи мы связываем с Владимиром Владимировичем", - указал композитор Игорь Крутой.

Среди присутствующих не только столичная богема, очень многие из регионов. Билеты в Москву покупали сами - кто-то взял выходной, кто-то короткий отпуск.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр", Москва.