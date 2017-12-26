Саакашвили намерен судиться с СБУ

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Михаил Саакашвили готовит иск у Службе безопасности Украины. И хочет обвинить это ведомство в его похищении, нападении и бандитизме. Об этом он заявил после отказа общаться со следователями. Апелляция прокуратуры на освобождение Саакашвили решением Печерского суда Киева будет рассмотрена уже в следующем году. А пока Саакашвили - один против всех.

Михаил Саакашвили должен был во вторник появиться на допросе. Не пришёл. Давать показания отказался. И это сойдет ему с рук. Адвокаты нашли процессуальную лазейку: нельзя в один день проводить два следственных действия: записывать для исследования голос подозреваемого и допрашивать. Вновь осмелевший Саакашвили погрозил СБУ европейским судом по правам человека, передает "ТВ Центр". За незаконное задержание – точнее, нападение на него и похищение. Ведь якобы еще 11 декабря Печерский суд отказался его арестовать и постановил: никакого уголовного дела нет.

"Судья заключила, что преступлений никаких нет. Есть показания Зайца и Вовка, которые по поручению Пети гнались за мной все это время. Ну "Ну, погоди!" просто какое-то. Гнались по улицам, по крышам, по квартирам. И продолжают гоняться", - заявил Саакашвили.

Следственные органы, скорее всего, дадут Михаилу Саакашвили встретить Новый год дома. А уже в начале 2018 обещают вновь взяться за экс-губернатора. 3 января будет рассмотрена апелляция прокуратуры на освобождение Саакашвили. Политик думает, что раз не получилось посадить за решетку, то попытаются взять хотя бы под домашний арест.

"Вы знаете адрес моего балкона. Я собираюсь выставить, на крышу своего здания выставить экран", - говорит Саакашвили.

Таким образом Саакашвили надеется общаться в том числе с Петром Порошенко. Ведь окна его квартиры выходят на окна администрации президента. Несмотря на ярую оппозицию, бывший грузинский президент сегодня одобрил решение США начать поставки на Украину летального оружия. Речь идёт продаже снайперских винтовок "Баррет" на 41 миллион долларов. А также противотанковых комплексов "Джавелин". 35 пусковых установок и 210 ракет к ним. А это еще 47 миллионов, которые выложат украинские власти. И совершенно очевидно, что оружие отправится на восток страны. В российском Министерстве иностранных дел такое решение властей США во вторник подвергли жесткой критике. Учитывая, что украинское Минобороны заявило: в их ведомстве официально работает 66 натовских военных советников.

"Таким способом вашингтонские "ястребы" пытаются, как они считают, поднять для России "цену конфликта в Донбассе". Это весьма ущербная и опасная логика.

На Украине сейчас "трудятся" несколько сотен американских, канадских и других натовских военных инструкторов, которых теперь многие украинцы будут воспринимать иначе — в качестве полноценных участников необъявленной гражданской войны на юго-востоке", - сообщил статс-секретарь МИД Григорий Карасин.

При этом Киев всерьез настроен отделиться от России как можно дальше. 26 декабря пока в тестовом режиме начала работать система биометрического контроля в пограничных пунктах пропуска. Ожидается, что с 1 января система заработает повсеместно и на постоянной основе. Попасть на Украину без сдачи отпечатков пальцев будет невозможно. Есть мнение, что киевские власти постепенно готовятся к введению визового режима для россиян. В Москве в связи с этим заявили: ответные меры будут абсолютно зеркальными.

Дмитрий Гусев, Алексей Платонов, "ТВ Центр"