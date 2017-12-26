Назарбаев поздравил Путина с успешной операцией в Сирии

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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил российского лидера Владимира Путина с успешной операцией Воздушно-космических сил в Сирии. По его словам, в минувшем году в странах СНГ царили мир и спокойствие, люди могли жить и работать, растить детей и были уверены в своем будущем.

Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил президента России Владимира Путина с успешной операцией ВКС в Сирии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на казахстанского лидера.

"Вы успешно завершили, это сделано под вашим личным руководством. Я вас от души поздравляю. Это было важно для России, важно для всех нас, важно было для мира. Вы об этом говорили, когда были там, на месте на военной базе", - сказал Назарбаев на встрече с Путиным.

Президент Казахстана отметил также, что в 2017 году в странах СНГ царили мир и спокойствие, "люди могли жить и работать, растить детей, и были уверены в своем будущем".