США расширили санкции в отношении КНДР

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Вашингтон расширил санкции против Пхеньяна. В "черный" список включены два северокорейских официальных лица. Это замглавы Рабочей партии департамента военной промышленности КНДР Ким Чон Сик и первый вице-председатель департамента Рабочей партии при Центральном комитете страны Ри Пьонг Чо.

Минфин США сообщил о расширении санкций в отношении Северной Кореи. В "черный" список попали представители руководства отдела военной промышленности, а также ЦК Трудовой партии КНДР, передает ТАСС.

Таким образом, в санкционные списки вошли Ким Чон Сик, а также Ри Пьонг Чо, информирует РИА Новости. Первый "является ключевой фигурой в развитии баллистических программ КНДР, в том числе в усилиях по переводу [ракет] с жидкого на твердое топливо". А второй в этом списке Ли Пён Чо играет ключевую роль в разработке программ межконтинентальных баллистических ракет.

США вводят ограничительные меры против КНДР из-за разработки Пхеньяном межконтинентальных баллистических ракет, а также ядерных боеголовок для их оснащения.