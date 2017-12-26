Полковник Захарченко оказался "Захаром Хитрым"

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Руководство бывшего замначальника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко не знало о его преступлениях. По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, он действовал один. Также она назвала кличку Захарченко, которая к нему "прилипла" в его окружении.

Официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко сообщила, что экс-замначальника антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко действовал один, а его руководство не знало о преступлениях. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Следствие не видит криминальной составляющей в действиях его руководства. Он умен, даже, наверное, очень умен. Это позволяло ему разрабатывать определенные схемы. Он никогда не повторялся", - отметила Петренко в эфире радиостанции "Вести ФМ".

По ее словам, Захарченко мог вести преступную деятельность не один год.

"С помощью своих знакомых он входил в круг того или иного предпринимателя, становился "Димой из центрального аппарата", был прекрасным собеседником, простым, скромным, тактичным. Узнавал информацию о фирме. А после этого с помощью своих подчиненных начинал создавать этой компании проблему. А потом "помогал" эти проблемы решать", - подчеркнула она.

Также Петренко рассказала о прозвище полковника в его окружении. Его называли "Захар Хитрый".

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