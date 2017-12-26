С "Байконура" стартовала ракета "Зенит-2SБ" с первым ангольским спутником

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Ракета-носитель "Зенит-2SБ" с первым ангольским спутником "Ангосат-1" стартовала с "Байконура". Выход космического аппарата на целевую орбиту планируется 6:54 по московскому времени.

С космодрома "Байконур" стартовала ракета-носитель "Зенит-2SБ" с первым ангольским спутником "Ангосат-1" на борту. Об этом сообщил "Интерфакс".

Ракета с разгонным блоком "Фрегат-СБ" стартовала с пусковой установки №1 площадки №45. Головной блок должен отделиться от второй ступени через 517 секунд после старта.

Начало формирования переходной орбиты запланировано на 23:14 по московскому времени. На целевую орбиту спутник должен выйти в 6:54 по московскому времени.