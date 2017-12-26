Оппозиция при поддержке коалиции США создает "Армию севера Сирии"

Теги: сирия сша Сирийский конфликт коалиция

В Сирии курды, которые сосредоточен в северных районах Арабской республики, приступили к формированию "Армии севера Сирии" при поддержке коалиции во главе с США. В нее войдут в том числе отряды оппозиционных властям в Дамаске так называемых Сил демократической Сирии.

Сосредоточенные в северных районах Сирии местные курды, при поддержке возглавляемой США международной коалиции, приступили к формированию "Армии севера Сирии". В нее войдут в том числе отряды оппозиционных властям в Дамаске так называемых Сил демократической Сирии (СДС), передает ТАСС.

Главной целью нового формирования станет "защита и обеспечение безопасности границ федерального региона на севере Сирии". Данный регион, согласно определению командования, охватывает, в частности, такие города, как Хасеке, Кобани, Телль-Абъяд, Манбидж и Африн, а также некоторые районы близ города Ракка и северные области провинции Дейр-эз-Зор.

Командование новой "армии" отметило, что коалиция "предоставляет ей техническую помощь, поставляет оружие и занимается военной подготовкой новобранцев". В частности, несколько тренировочных лагерей расположены в Кобани, Африне и Манбидже.

"Армия севера Сирии" должна объединить оппозиционные сирийскому правительству формирования СДС, курдские отряды самообороны и еще ряд разрозненных группировок, которые находятся в этом регионе. Командование создаваемой структуры считает, что ее общая численность в приграничных районах составит около 100 тысяч человек.

Ранее стало известно, что Россия приступила к формированию постоянной группировки военнослужащих в сирийских Тартусе и Хмеймиме.