В Пентагоне назвали численность остающихся в Сирии и Ираке боевиков ИГ

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Около тысячи боевиков запрещенной в России организации "Исламское государство" продолжают воевать в Ираке и Сирии, заявил представитель международной коалиции полковник Райан Диллон. Военный отметил, что ранее, по оценкам коалиции, в Сирии и Ираке находилось менее трех тысяч террористов из ИГ.

Коалиция, возглавляемая США, насчитала около тысячи боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России) в Сирии и Ираке. Об этом заявил в интервью Military.com полковник американских сухопутных войск Райан Диллон.

Военный отметил, что ранее, по оценкам коалиции, в Сирии и Ираке находилось менее трех тысяч боевиков ИГ. "Но согласно последней оценке, которую мы получили сегодня, на территории Сирии и Ирака их находится около тысячи", - заявил он.

По его словам, силы коалиции сейчас сосредоточены на том, чтобы пресекать попытки разрозненных групп экстремистов предпринимать какие-либо вылазки. Ранее Диллон сообщил, что уже удалось отбить 98% территории, захваченной ИГ в Ираке и Сирии.

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