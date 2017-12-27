ФСБ задержала экс-главу СУ СК Москвы по ЦАО по делу Шакро Молодого

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Федеральная служба безопасности задержала экс-руководителя следственного управления СК Москвы по ЦАО Алексея Крамаренко по делу о взятке от Шакро Молодого. В скором времени следствие планирует выходить в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

Сотрудники ФСБ задержали главу юридического отдела "Роснефти", бывшего руководителя следственного управления СК Москвы по ЦАО Алексея Крамаренко по делу о взятке от криминального авторитета Захария Калашова, более известного как Шакро Молодой.

"Задержали Крамаренко по делу о взятке от Шакро Молодого. Следствие планирует выходить в суд с ходатайством об избрании меры пресечения", - сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

В июле 2016 года также были задержаны высокопоставленные сотрудники СК - замруководителя ГСУ СК по Москве Денис Никандров, начальник управления собственной безопасности Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов. Они обвиняются в получении от Шакро Молодого 500 тысяч евро за облегчение обвинения Андрею Кочуйкову, известному также как Итальянец, и освобождение его из СИЗО. Обвиняемые находятся под стражей с лета прошлого года.

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