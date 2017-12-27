Школьные автобусы оснастят мигалками в 2018 году
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Премьер-министр Дмитрий Медведев постановил установить мигалки на крышах автобусов, которые перевозят детей. Также изменятся требования к стажу водителя – он должен быть не менее одного года. Нововведения появятся в июле 2018 года.
Правительство утвердило новые требования к автобусным перевозкам детей. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
"Введены требования о включении при движении автобуса проблескового маячка желтого или оранжевого цвета на крыше автобуса", - говорится в пояснительной записке. Уточняется, что "мигалка" быть включена только во время движения автобуса.
Также устанавливается минимальный стаж водителя школьного автобуса – не менее одного года. При постоянной перевозке детей по одному и тому же маршруту можно подавать уведомления о многократных поездках.
Новые правила начнут действовать с 1 июля 2018 года.
На данный момент автобусы с детьми должен сопровождать автомобили ГИБДД, а в уведомлении необходимо указывать дату, маршрут следования, сведения о транспортной компании, число и возраст детей, марку автобуса, имена сопровождающих лиц.
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