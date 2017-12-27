Жители Приморья получили многомиллионные счета за электричество

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Более 30 жителей Приморья получили счета за электричество на несколько миллионов рублей. К настоящему моменту энергетики устранили ошибку. Потребителям направлены корректные квитанции.

Жители приморского города Артем по ошибке получили многомиллионные счета за электричество в декабре. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Ошибка возникла при формировании электронных квитанций. Специалисты энергокомпании оперативно обнаружили ее и уже разослали электронные счета с корректными данными", - заявили в пресс-службе ПАО "Дальневосточная энергетическая компания".

Ранее в местных СМИ разместили одну из квитанций более чем на 2,8 миллиона рублей, полученную одной из жительниц Артема.

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