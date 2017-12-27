Киев и республики Донбасса проведут обмен пленными

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Киевские власти и республики Донбасса в среду проведет обмен пленными. Представители Украины уже вылетели на восток страны.

Самый масштабный за время конфликта обмен пленными запланирован в Донбассе. Киев намерен передать 306 человек в обмен на 74, которые сейчас находятся в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Чтобы договориться, понадобилось почти полтора года. По Минским соглашениям стороны взяли на себя обязательства обмена по формуле "всех на всех". В ноябре президент России в ходе встречи с лидером украинского общественного движения Виктором Медведчуком, поддержал его предложения об обмене пленными. Позже по телефону Владимир Путин обсудил эту инициативу с руководителями ЛНР и ДНР, призвав стороны решить вопрос до Нового года.

Ополченцы заявили, что готовы к процессу. Однако и после этого у сторон возникали разногласия относительно списков лиц, подлежащих обмену. Окончательно договориться удалось несколько дней назад в Москве при поддержке Русской православной церкви.