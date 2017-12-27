В Петербурге ищут напавшего на водителя школьного автобуса бизнесмена

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В Санкт-Петербурге продолжается розыск владельца внедорожника, который ударил ножом перевозившего школьников водителя автобуса. Инцидент произошел на глазах у детей. Личность подозреваемого уже установлена. Идут поиски и его предполагаемой сообщницы. Расследование взял под личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Тридцатилетний мужчина с трудом приходит в себя. Врачи несколько часов боролись за его жизнь после многочисленных ножевых ранений. Сколько именно ударов было, так и не сосчитали. В реанимацию водитель школьного автобуса попал после ссоры на дороге, передает "ТВ Центр".

"Госпитализирован сразу в критическом состоянии в течение короткого времени обследован и подан в операционную. Оперативные вмешательства были выполнены на груди и животе", - сообщил заместитель главного врача по хирургической помощи Александровской больницы Александр Чикин.

Участок Октябрьской набережной, где все произошло, довольно широкий, по две полосы в каждую сторону. Каким образом мужчины не поделили дорогу - сказать сложно, камер наблюдения на этом отрезке нет. По предварительным данным, водительRange Rover совершил опасный маневр и водитель автобуса через приоткрытое окно сделал ему замечание. В ответ на это владелец иномарки перегородил своей машиной дорогу автобусу и попросил оппонента выйти на улицу. Началась ссора.

"В результате конфликта водитель иномарки нанес несколько ножевых ранений водителю автобуса, после чего с места происшествия скрылся", - рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.

В автобусе в это время находились дети - кровавая драма разыгралась на их глазах. 24 ученика четвертого класса областной школы на автобусе возвращались домой из Петербурга в Кировск после экскурсии. Вместе с ними ехала классный руководитель Валентина Ткачева и мамы троих учеников.

"Он исподтишка бил. Дети сначала заплакали, закричали, но потом я их успокоила, рассадила всех на места", - рассказывает Екатерина Архипова.

Архипова говорит: они умоляли водителя не выходить из автобуса. Почему он нарушил инструкции, почему поддался на провокации и покинул водительское кресло, недоумевает директор школы. С транспортной компанией "Як" работают много лет - никаких нареканий, правила перевозки детей соблюдаются безукоризненно. Но в этот раз водитель завелся, что называется, с пол-оборота и выбежавшая вслед за ним учительница не смогла помочь.

"Она постаралась, когда водитель вышел из автобуса и к нему начали применять, она постаралась их вразумить, и сообщила преступникам о том, что в автобусе находятся дети, но ее грубо оттолкнули, и она поднялась в автобус, ну и собственно правильно сделала, потому что надо было защищать детей - мало ли что", - говорит директор школы №1 Александр Архипов.

Директор весь день на телефоне. Отвечает на вопросы следователей, созванивается с классным руководителем 4 "А". Валентина Ткачева на работу не вышла - слегла. Напуганных пассажиров, детей и взрослых, которые остались в автобусе, без водителя отвезли в районную администрацию. Там они все провели несколько часов в ожидании, когда придет подменный автобус и отвезет всех домой.

Водителя внедорожника, который сбежал с места происшествия, пока не нашли. Он объявлен в розыск. Уже известно, что это 44-летний предприниматель, уроженец Азербайджана Ализаде Мустафаев, который в 2009 году получил российское гражданство. Правоохранительные органы ищут его самого и его спутницу, которая, по словам очевидцев, тоже приняла участие в конфликте с битой в руках. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Максимальное наказание - пожизненное лишение свободы.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-Западное Бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.