Численность населения России увеличится до 154 млн за счет мигрантов

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Численность населения России может вырасти до 154 миллионов человек к 2036 году. Согласно прогнозу Росстата, из-за нехватки трудоспособного населения общий рост будет достигнут за счет привлечения мигрантов в нашу страну.

К 2036 году численность населения России может увеличиться до 154 миллионов человек за счет притока мигрантов. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на прогноз Росстата.

При этом ведомство рассматривает три варианта развития событий: пессимистический, оптимистический и средний. Низкий прогноз предполагает снижение численности до 138 миллионов человек из-за нехватки трудоспособного населения. При этом согласно среднему и высокому прогнозу, общий рост будет достигнут за счет мигрантов.

"Россия вступила в период действия неблагоприятной половозрастной структуры населения, сформировавшейся в 1990-е годы прошлого столетия, когда резко сократилась рождаемость, значительно возросла смертность, особенно в трудоспособных возрастах, число умерших превысило число родившихся", - отметили в пресс-службе Минтруда.

По данным министерства, в те годы население России уменьшалось до одного миллиона в год. Эксперты подчеркнули, что спасти стареющее население нашей страны может только привлечение мигрантов.