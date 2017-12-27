Российские ученые проверят теорию относительности Эйнштейна

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Российские ученые на практике проверят Общую теорию относительности Альберта Эйнштейна. В частности, с невиданной точностью уже удалось подтвердить, что на Земле часы идут медленнее, чем в космосе.

Российские ученые с помощью орбитальной обсерватории "Спектр-Р" на практике проверят Общую теорию относительности Альберта Эйнштейна. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Астрокосмический центр Физического института Российской академии наук (ФИАН).

В частности, с невиданной точностью удалось подтвердить, что на нашей планете часы идут медленнее, чем в космосе, что вытекает из теории Эйнштейна. "На Земле часы идут медленнее, чем в космосе, потому что у нас гравитационный потенциал выше, чем в областях, где находится спутник", - отметил заведующий лабораторией ФИАН Юрий Ковалев.

По его словам, российские ученые планируют повысить точность проверки Общей теории относительности до тысячной доли процента. Ковалев подчеркнул, что теория Эйнштейна еще не проверена на все 100% и возможные изменения помогут найти новые доказательства или скорректировать ее.