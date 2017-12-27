10:02, 27 декабря 2017

Российские военные передали сирийскому университету учебники

Теги:  сирия  образование  Сирийский конфликт

Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон передали сирийскому вузу литературу. Библиотека Тишринского университета в Латакии пополнилась пособиями для изучения русского языка и книгами на арабском о блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны. С приходом в республику наших военных отмечается повышенный интерес к русскому языку, причем, не только у молодых сирийцев, но и у людей старшего поколения.

Подробности — в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Тимура Абдуллаева.

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