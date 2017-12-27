Изъятые из семьи в Хакасии семеро детей вернулись домой

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В Хакасии история с изъятием из семьи семерых детей из-за того, что у одного из них были длинные волосы, разрешилась благополучно. В среду все дети вернулись домой.

В Хакасии семеро детей, которые были изъяты у приемной матери Любови Лицегевич, возвращены в семью. Теперь они находятся дома в селе Боград в привычной обстановке и чувствуют себя нормально. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Ауль, передает "ТВ Центр".

Детей забрали из семьи почти два месяца назад. Поводом для такого решения органов опеки стали длинные волосы у одного из мальчиков. Эта история вызвала большой общественный резонанс. На стороне матери выступил суд Боградского района, который на прошлой неделе отменил решение муниципальных властей.

Глава Хакасии Виктор Зимин уже назвал действия чиновников из опеки неквалифицированными, призвал соответствующие органы разобраться, на каком основании было допущено нарушение прав приемной семьи и наказать виновных.