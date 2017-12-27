Переодетые в Санта-Клаусов пингвины растрогали посетителей зоопарка

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Сотрудники зоопарка в китайском Харбине поздравили посетителей необычным образом - она нарядили пингвинов в костюмы Санта-Клаусов. Они привели в восторг всех, особенно детей.

Необычным способом решили поздравить посетителей с наступающими праздниками сотрудники китайского зоопарка Харбина — в костюмы Санта-Клаусов они нарядили пингвинов. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Переодетые пернатые привели в восторг всех, но особенно детей, которые заявили, что теперь пингвинам мороз не страшен. Маленьким посетителям позволили прогуляться с мини-Сантами вокруг недавно построенного для них снежного городка. Новогодние костюмы нисколько не мешали птицам передвигаться.

Правда, одному из пингвинов капюшон сполз на глаза, и он чуть не упал. Но сотрудники зоопарка быстро пришли на помощь.