Три пары папуанских пингвинов поселились в Московском зоопарке

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Шесть папуанских пингвинов привезли в Московский зоопарк из Германии в рамках европейской программы по сохранению этого вида в неволе. Птицы именно этого вида снимались в комедии 2011 года “Пингвины мистера Поппера” с Джимом Керри в главной роли.

В Московский зоопарк привезли шесть папуанских пингвинов в рамках европейской программы по сохранению этого вида в неволе, сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Сейчас три самца и три самки в возрасте от двух до 13 лет обживают свой вольер. Птицы именно этого вида снимались в комедии 2011 года "Пингвины мистера Поппера" с Джимом Керри в главной роли.

В природе папуанские пингвины водятся на антарктических островах. В воде они быстры и расторопны, хотя их заплывы не слишком продолжительны. А на суше птицы выглядят неповоротливыми. От других пингвинов папуанские отличаются белыми отметинами на голове, темно-оранжевым пятном на клюве и удлиненным хвостом, состоящим из 14-18 перьев.

В Московском зоопарке увидеть птиц можно в вольере на старой территории у входа в "Дом Птиц".

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