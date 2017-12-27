В Роспотребнадзоре дали советы по выбору красной икры

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Перед Новым годом россиянам советуют быть внимательными при выборе красной икры. В частности, не рекомендуется покупать продукт с рук и в местах несанкционированной торговли. Кроме того, на этикетке должно быть написано название рыбы, из которой была изъята икра, а также дата изготовления и дата фасовки.

В Роспотребнадзоре перед новогодними праздниками советуют россиянам быть внимательными при выборе красной икры, чтобы приобрести качественный и безопасный продукт. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Не приобретайте красную икру с рук и в местах несанкционированной торговли, внимательно прочитайте этикету, на ней должно быть написано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта, слово "Икра", номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности "Р".

Также специалисты Роспотребнадзора не советуют покупать икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). При этом консерванты Е-200 и Е-211 остаются разрешенными.

Кроме того, гражданам стоит обратить внимание на внешний вид упаковки - крышка банки не должна проминаться и не должна быть вздутой, а икра должна заполнять баночку полностью.

Красную икру следует хранить в холодильнике на нижней полке при температуре от +2 до +6 градусов. После вскрытия продукт нужно употребить в течение трех дней.