В Домодедове горят склад и ангар на площади 1,5 тысячи кв. метров

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В подмосковном Домодедове загорелись ангар и склад, в котором хранились пиломатериалы. Площадь возгорания составляет 1,5 тысячи квадратных метров. На данный момент огонь удалось локализовать.

В городе Домодедово Московской области рано утром загорелись склад и ангар, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

ЧП произошло на улице Промышленная. На данный момент огнем охвачено 1,5 тысячи квадратных метров. Пожар удалось локализовать, угрозы распространения пожара на соседние здания нет.

По данным источника агентства, на складе хранились пиломатериалы. К ликвидации последствий пожара привлечены 44 человека и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России - 21 человек и шесть единиц техники.

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