Политолог Чеснаков об украинском законе о коллаборационизме

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Украинские политики вышли на новый виток идеологической борьбы с Россией, обсуждая законопроект, который позволит карать виновных в сотрудничестве с Москвой. Подозреваемых в коллаборационизме предлагается ограничивать в правах на срок до 15 лет.