Политолог Чеснаков об украинском законе о коллаборационизме
Теги: закон События. 25-й час украина
Украинские политики вышли на новый виток идеологической борьбы с Россией, обсуждая законопроект, который позволит карать виновных в сотрудничестве с Москвой. Подозреваемых в коллаборационизме предлагается ограничивать в правах на срок до 15 лет.
О новом украинском законе в эфире программы "События. 25-й час" рассуждает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
"Обсуждать серьезно подобного рода инициативы по содержанию бессмысленно. Украина сегодня представляет из себя фашистское государство. Власть занимает позицию по уничтожению любых проявлений русского национального сознания, украинского, дружественного по отношению к России самосознания. Поэтому к этому нужно относиться просто как к элементу культурной войны, которую ведет украинское руководство против России, против русских", - полагает Чеснаков.
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