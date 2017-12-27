В Петербурге задержан напавший на водителя автобуса с детьми мужчина

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В Санкт-Петербурге полицейскими задержан владелец внедорожника, который ударил ножом перевозившего школьников водителя автобуса. Инцидент произошел на глазах у детей. Расследование взял под личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

В Петербурге задержан мужчина, который напал с ножом на водителя автобуса, перевозившего детей.

"Сегодня около пяти часов утра сотрудники уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий на набережной реки Оккервиль задержали водителя иномарки. Им оказался 44-летний петербуржец", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее в ходе дорожного конфликта 44-летний уроженец Азербайджана Ализаде Мустафаев вместе с неизвестной женщиной напали на водителя автобуса, перевозившего школьников, их учителей и родителей в город Кировск Ленинградской области.

Мустафаев, по данным Следственного комитета, нанес потерпевшему многочисленные удары ножом, а его спутница несколько ударов неустановленными предметами, затем нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле. Водитель автобуса в тяжелом состоянии был госпитализирован в медицинское учреждение.

Председатель СК Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела.

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