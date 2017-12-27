Водитель сбил сотрудника ДПС в Подмосковье
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В Можайском районе Московской области водитель совершил наезд на сотрудника ДПС. В результате происшествия полицейский получил телесные повреждения. В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства инцидента.
Водитель сбил сотрудника ДПС в Можайском районе Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
"В Можайском районе Московской области водитель автомобиля совершил наезд на сотрудника ДПС, который в результате происшествия получил телесные повреждения", - приводит информацию ведомства Газета.ru.
По данным полиции, водитель находится на месте происшествия. В настоящее время устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.
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