В Доминикане 12 человек насмерть отравились самодельным ромом

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В Доминиканской Республике 12 человек скончались от отравления самодельным ромом, более 20 находятся в больнице. Напиток привезли с Гаити, в нем было обнаружено высокое содержание метанола.

Не менее 12 человек насмерть отравились самодельным ромом в Доминиканской Республике, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в провинции Элиас-Пинья. Кроме того, более 20 человек попали с отравлением в больницу. В алкогольной продукции выявили высокое содержание метанола.

Партия поддельного алкоголя поступила с Гаити. По предварительной информации, в этой республике от отравления алкоголем также погибли несколько человек.

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