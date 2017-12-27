В Доминикане 12 человек насмерть отравились самодельным ромом
Теги: В мире отравление алкоголь жертвы
В Доминиканской Республике 12 человек скончались от отравления самодельным ромом, более 20 находятся в больнице. Напиток привезли с Гаити, в нем было обнаружено высокое содержание метанола.
Не менее 12 человек насмерть отравились самодельным ромом в Доминиканской Республике, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел в провинции Элиас-Пинья. Кроме того, более 20 человек попали с отравлением в больницу. В алкогольной продукции выявили высокое содержание метанола.
Партия поддельного алкоголя поступила с Гаити. По предварительной информации, в этой республике от отравления алкоголем также погибли несколько человек.
Читайте также:
Мужчина впал в кому после восьми часов употребления алкоголя в кафе
Пять человек в Германии отравились содержимым конверта из Афганистана
Отца "таксиста-клофелинщика" задержали за аналогичное преступление