Один человек погиб в результате стрельбы на юго-востоке Москвы

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На Иловайской улице в столице произошел конфликт со стрельбой. В результате происшествия погиб один человек и еще два человека ранены. По предварительным данным, стрелявшим является экс-директор фабрики "Меньшевик". Кроме того, он взял в заложники несколько человек и в настоящее время удерживает их в здании.

Один человек погиб в результате стрельбы на кондитерской фабрике "Меньшевик" на Иловайской улице в столице. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

"По адресу Иловайская улица, дом 20 произошел конфликт между хозяйствующими субъектами, в результате которого один из участников причинил огнестрельное ранение мужчине, который после скончался", - говорится в сообщении. Кроме того, еще два человека получили ранения различной степени тяжести.

Как передает ТАСС, по словам источника в правоохранительных органах, подозреваемым в стрельбе является экс-директор фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов. По предварительным данным, он взял в заложники несколько человек и удерживает их в здании. На место происшествия направлены подразделения спецназа и ОМОН, а также следователи.

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