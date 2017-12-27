Китайские бизнесмены скупают землю на Байкале под нелегальные гостиницы

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Тревогу бьют в Иркутской области. Жители посёлка на берегу Байкала встревожены ростом строительства, которое развернули граждане соседнего государства. Многие уверены, что малоэтажные дома станут нелегальными гостиницами. А уникальной экологии региона будет нанесен непоправимый ущерб.

Про природу Байкала Грег Диас, турист из жаркой Мексики, много слышал от русских друзей. Теперь своими глазами увидел, как выглядит "сибирское море". Одна беда - в кадр то и дело лезут строительные леса и заборы, передает "ТВ Центр".

Таких, как он - туристов со всего света - сюда приезжает около 200 тысяч в год. И каждого нужно накормить, обогреть, разместить. Чем и занялись предприимчивые китайцы. Бизнесмены стали активно скупать земли - явно не для того, чтобы выращивать картошку. Двухэтажные домики, уверены местные жители, уже скоро могут превратиться в гостиницы. Но не раньше, чем появятся вывески и реклама. До тех пор руки у Минэкономразвития связаны.

Впрочем, недовольство жителей Прибайкалья понять можно. Из-за развернувшейся стройки на соседних участках мелеют колодцы, трехметровые заборы летом загораживают теплицы, да и лишняя конкуренция ни к чему. Из-за недостатка гостиниц туристы всегда охотно останавливались в частном секторе.

Местные власти признают - проблема существует. Зачастую подобные участки оформляют на подставных лиц, строительство ведется без разрешительных документов. За последние годы число гостиниц достигло полутысячи, а вот налогов в бюджет Иркутской области заметно не прибавилось. А это значит, что многие отели и правда остаются "в тени". Пока проверки выявили только два случая нарушения.

Местные жители опасаются, что вода крупнейшего озера в мире - как и бизнес китайских отельеров - не будет такой прозрачной. Листвянка уже лишилась одной достопримечательности: застройщик срезал скалу, на которой были сакральные рисунки древнего человека.

Проверять "чистоплотность" китайских предпринимателей теперь будет межведомственная рабочая группа. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Первые рейды начнутся уже в январе.

Анна Пешехонова. "ТВ Центр".

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