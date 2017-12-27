Путин поздравил спасателей с профессиональным праздником

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Владимир Путин поздравил российских спасателей с профессиональным праздником. Президент назвал российскую службу спасения символом надежды и эффективной помощи.

Профессиональный праздник отмечают российские спасатели. В этот день 27 лет назад особым указом было создано чрезвычайное ведомство, передает "ТВ Центр".

Сейчас в состав МЧС входят десятки подразделении. Есть собственная авиация, кинологическая служба, отряды врачей и психологов, а также водолазы, альпинисты, пожарные. Специалисты ведомства находятся на постоянном дежурстве и готовы в любой момент оперативно реагировать на природные и техногенные катастрофы в стране и мире. Только в 2017 году были спасены более 200 тысяч человек. С праздником сотрудников и ветеранов министерства поздравил Владимир Путин. Президент особо отметил вклад спасателей в проведении гуманитарных акции, в том числе в Сирии.

"Эффективность, надежность, блестящая подготовка российских спасателей известна не только в нашей стране. Именно так - грамотно и оперативно вы действовали за пределами России при ликвидации крупных пожаров, последствии других ситуации чрезвычайного характера. Крайне важное направление вашей работы - проведении международных гуманитарных акции. Убежден, что сотрудники министерства и впредь будут беречь и укреплять славные традиции ведомства", - сказал Путин.