Почти 500 беженцев вернулись за сутки в свои дома в Сирии

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Почти 500 сирийцев за сутки вернулись в свои дома, оставленные ими после начала боевых действий.

Почти 500 сирийский беженцев за сутки вернулись в свои дома из пунктов временного размещения. Как передает "ТВ Центр", об этом рассказали в российском центре по примирению враждующих сторон, который продолжает оказывать поддержку населению Арабской республики.

В городах и деревнях активно восстанавливают мирную жизнь. Наши военные помогают сирийцам налаживать быт, доставляют в нуждающиеся районы питьевую воду, продукты и медикаменты.