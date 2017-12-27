По факту стрельбы на фабрике "Меньшевик" в Москве возбуждено дело

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Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы на территории фабрики "Меньшевик". По данным следствия, стрелявшим оказался бывший собственник фабрики, который вступил в словесный конфликт с нынешним руководством. В настоящее время он оказывает сопротивление в задержании.

Следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы на территории фабрики "Меньшевик" на юго-востоке столицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СКР по Москве.

"Бывший собственник фабрики, находясь на ее территории, вступил в словесный конфликт с нынешним руководством. После этого он достал оружие и сделал несколько выстрелов, ранив охранника, который от полученного ранения скончался", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в настоящее время подозреваемый "передвигается по территории фабрики и оказывает активное сопротивление в его задержании". По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

Ранее сообщалось, что на Иловайской улице в столице произошел конфликт со стрельбой. По последним данным, в результате происшествия погиб один человек и еще два человека ранены.

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