Со стороны Финляндии в Россию прорвался микроавтобус с неизвестными
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Неизвестные на микроавтобусе прорвались через контрольно-пропускной пункт на финско-российской границе и скрылись на территории Ленинградской области. В результате инцидента пострадал сотрудник таможни.
Неизвестные на микроавтобусе прорвались через пограничный пункт пропуска "Торфяновка" на границе России и Финляндии, сообщает "Интерфакс".
В результате происшествия пострадал сотрудник таможни, серьезных ранений он не получил. В настоявшее время проводятся оперативные мероприятие и выясняется, было ли пассажиров микроавтобуса оружие.
По данным местных СМИ, в микроавтобусе ехали двое братьев, оба русские, но один из них имеет финское гражданство. Им удалось скрыться, позже возле поселка Торфяновка был найден пустой микроавтобус.
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