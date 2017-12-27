Со стороны Финляндии в Россию прорвался микроавтобус с неизвестными

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Неизвестные на микроавтобусе прорвались через контрольно-пропускной пункт на финско-российской границе и скрылись на территории Ленинградской области. В результате инцидента пострадал сотрудник таможни.

Неизвестные на микроавтобусе прорвались через пограничный пункт пропуска "Торфяновка" на границе России и Финляндии, сообщает "Интерфакс".

В результате происшествия пострадал сотрудник таможни, серьезных ранений он не получил. В настоявшее время проводятся оперативные мероприятие и выясняется, было ли пассажиров микроавтобуса оружие.

По данным местных СМИ, в микроавтобусе ехали двое братьев, оба русские, но один из них имеет финское гражданство. Им удалось скрыться, позже возле поселка Торфяновка был найден пустой микроавтобус.

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