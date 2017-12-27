Полиция опровергла данные о захвате заложников на фабрике "Меньшевик"

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В столичном главке МВД опровергли информацию о захвате заложников на территории фабрики "Меньшевик". Ранее в среду на Иловайской улице произошел конфликт со стрельбой. В настоящее время правоохранительные органы проводят операцию по задержанию стрелявшего.

Официальный представитель ГУ МВД России по Москве Юрий Титов опроверг информацию о захвате заложников на территории фабрики "Меньшевик" на юго-востоке столицы.

"Эту информацию мы не подтверждаем", - приводит слова представителя ведомства "Интерфакс".

Ранее в среду на Иловайской улице в столице произошел конфликт со стрельбой. По последним данным, в результате происшествия погиб один человек и еще два человека ранены.

По данным следствия, стрелявшим оказался бывший собственник фабрики, который вступил в словесный конфликт с нынешним руководством. В настоящее время он оказывает сопротивление в задержании. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

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