В России впервые с 1998 года переиздали Красную книгу

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Минприроды России утвердило новую Красную книгу животных впервые с 1998 года. В нее вошли, в частности, кавказский камышовый кот, зубр, амурский тигр, высоколобый бутылконос, снежный барс и японский гладкий кит.

В Минприроды России утвердили новую редакцию Красной книги, содержащую списки редких и исчезающих видов животных, сообщает "Интерфакс".

Списки с краснокнижными животными не переиздавались с 1998 года. В обновленную версию вошли такие животные как русская выхухоль, красный волк, кавказский камышовый кот, амурский тигр, снежный барс, лошадь Пржевальского, сахалинская кабарга, алтае-саянская популяция северного оленя, зубр, дзерен, сайгак, амурский горал, алтайский горный баран, балтийский подвид морской свиньи, высоколобый бутылконос, японский гладкий кит, северный синий кит и другие.

К спорным видам, численность и ареал обитания которых не совсем выяснены, отнесено 12 животных: гималайский медведь, северный олень, серый гусь, лесной гуменник, восточный тундровый гуменник, таёжный гуменник, серая утка, кавказская серна, кавказский благородный олень, сибирский горный козел, чирок-клоктун, обыкновенная горлица.