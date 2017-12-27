Лавров: главной задачей в Сирии является разгром "Джебхат ан-Нусры"

Теги: сирия мид лавров Сирийский конфликт терроризм

Сергей Лавров заявил, что что главной антитеррористической задачей в Сирии является разгром "Джебхат ан-Нусры". По словам главы МИД, правительственные сирийские войска при поддержке союзников теснят боевиков группировки, однако пока они все еще сопротивляются за счет получения помощи извне.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что главной антитеррористической задачей в Сирии является разгром запрещенной в нашей стране террористической группировки "Джебхат ан-Нусра". Об этом сообщает ТАСС.

"Нанесен решающий удар по "Исламскому государству" (организация запрещена в России), и хотя отдельные бежавшие с поля боя боевики пытаются выбраться из Сирии за границу, ясно, что основная борьба уже позади. Сейчас, конечно, главной антитеррористической задачей является разгром "Джебхат ан-Нусры", - сказал Лавров.

По его словам, в настоящее время правительственные сирийские войска при поддержке союзников теснят боевиков группировки, однако пока они все еще сопротивляются за счет получения помощи извне.

Читайте также:

Почти 500 беженцев вернулись за сутки в свои дома в Сирии

Оппозиция при поддержке коалиции США создает "Армию севера Сирии"

Террористы подбили военный самолет сирийских ВВС

Россия начала формировать постоянную группировку войск в Сирии

Российские военные помогли вывести беженцев из лагеря "Эр-Рукбан"